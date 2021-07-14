На знаменитых кадрах ворона сидит на гравии, а ее тело облюбовали десятки муравьев. Впервые такое поведение зафиксировали у индюков еще в 1830-х годах.

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Случайный свидетель

Остин занимается фотографией с 1963 года, а свои снимки называет маленькими временными капсулами прохождения света и тени.

В тот день он находился в природном заповеднике Лебединое озеро Виктории, когда возле него приземлилась стая ворон. Одна птица выглядела так, будто принимала пыльную ванну. Однако в ее поведении было что-то необычное – она опустила крыла на гравий и вела себя несколько безумно.

Ворона прыгала в воздух, а потом обратно садилась на грунтовую тропу. Ее поведение показалось мне странным. Я подумал, что, возможно, она попала в беду, однако, ни одна из других ворон не казалась обеспокоенной, и через минуту-две все они полетели и приземлились на некоторых деревьях,

– рассказывает фотограф.

Остин присел и сделал несколько кадров крупным планом. Вернувшись домой, он увеличил изображение на мониторе и уже тогда заметил, что по вороне ползали муравьи. А когда опубликовал фотографии в фейсбуке, тогда и понял масштабы того, что ему удалось задокументировать. Выяснилось, что это явление, известное как "муравейник", является чрезвычайно редким и загадочным для ученых.



Фотограф случайно зафиксировал редкое поведение ворон / Фото Тони Остина

О "муравейнике"

Впервые такое поведение зафиксировали у индюков в середине XIX века.

С тех пор эксперты точно не знают, почему птицы так себя ведут.

По данным Национальной австралийской федерации, широко распространенная теория утверждает, что птицы используют муравьев, чтобы успокоить раздраженную кожу в периоды сильной линьки перьев.

Другая теория предполагает, что муравьи помогают контролировать паразитов, живущих в оперении птицы.



Это явление известно, как "муравейник" / Фото Тони Остина

В то же время почетный профессор биологии дикой природы из Университета Макгилла Дэвид Берд утверждает, что насекомые также могут быть пищей. Однако к окончательным выводам ученые пока не пришли.



До сих пор доподлинно неизвестно, почему птицы так себя ведут / Фото Тони Остина

Тем не менее, для Остина успех фотографий стал приятной неожиданностью.

Я всю жизнь фотографировал и это всегда было моей страстью... Поэтому очень приятно иметь возможность поделиться этим снимком малоизвестного и еще менее понятного поведения со многими другими. Я также чувствую большую благодарность этой вороне и ее спутникам за то, что дали мне минутку, которую я долго буду помнить,

– сказал он.



Фотограф Тони Остин / Фото CBC