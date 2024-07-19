Так произошло и с пандой в китайском зоопарке. Удивительным образом неуклюжая и мохнатая спортсменка покорила интернет-сообщество своим уникальным стилем игры в баскетбол.

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В зоопарке Китая панду решили научить баскетболу

В вирусном видео умная панда привлекла внимание зрителей тем, что бросила вызов классическим правилам игры. Вместо того чтобы просто забросить мяч в корзину, эта изобретательная панда решила создать собственный метод подсчета очков, втиснув собственные пять очков в кольцо.

Панда-минималист, которая демонстрирует эффективность и инновации, переосмыслила баскетбол, экономя энергию и внедряя новую технику броска в кольцо задом наперед. Благодаря этому уникальному подходу черно-белый первопроходец может стать сильным претендентом на золотую медаль в будущей олимпийской дисциплине.

Что вытворила панда: смотрите видео

В Китае зоопарк запретил 12 туристам посещать панд

В Китае появился культ панд, поэтому наказание запретом посещать их в зоопарке здесь никого не удивляет. Недавний инцидент в Чэнду – лишь последний пример жестокого обращения туристов с животными.

Исследовательская база разведения больших панд наложила пожизненный запрет на посещение 12 туристам, им навсегда запретили посещать местный центр за бросание различных предметов, таких как бамбуковые побеги, леденцовые палочки, сигареты, яйца и хлеб, а также за плевки в игровую зону панд. Важно подчеркнуть, что панды не пострадали от этих действий.