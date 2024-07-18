Соответствующее видео впервые появилось в социальных сетях и быстро ворвалось в тренды. Некоторые участники обсуждения в TikTok рассказали, что сталкивались с подобными случаями со своими домашними любимцами.
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Пес принес хозяину зубные протезы
На короткой видеозаписи можно увидеть, как черный пес забегает в спальню своего хозяина, держа в пасти зубные протезы.
Моя собака только что вошла в спальню в зубных протезах тещи,
– написал автор ролика.
Позже смешной клип распространили и в Instagram, где он стал вирусным, собрав более 1,7 миллиона лайков.
Как это было: смотрите видео
Пользователи сети в разделе комментариев начали шутить и смеяться над этой ситуацией, однако нашлись и те, кто заподозрил автора в постановке. Вот несколько комментариев, которые они оставили:
- "Это не собака, а Стив Харви под прикрытием";
- "Собака зашла и спросила: "Все в порядке? Вам что-то нужно?";
- "Очень похож на мою тещу";
- "А ему однозначно идет эта белоснежная улыбка";
- "Я бы его снял в рекламе зубной пасты";
- "Мне кажется, что это подстава";
- "Может и так, но это очень смешно";
- "У нас с этого смеялась вся семья".
В свою очередь, некоторые участники обсуждения рассказали, что сталкивались с подобными случаями со своими домашними любимцами. Другие посоветовали положить их на место, потому что "теща точно разгавкается, когда узнает, что произошло с ее зубами!".