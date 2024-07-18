Відповідне відео вперше з'явилось у соціальних мережах й швидко увірвалось в тренди. Деякі учасники обговорення в TikTok розповіли, що стикалися з подібними випадками зі своїми домашніми улюбленцями.

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Пес приніс хазяїну зубні протези

На короткому відеозаписі можна побачити, як чорний пес забігає до спальні свого хазяїна, тримаючи у пащі зубні протези.

Мій собака щойно увійшов до спальні в зубних протезах тещі,

– написав автор ролика.

Пізніше смішний кліп поширили й в Instagram, де він став вірусним, зібравши понад 1,7 мільйона вподобань.

Як це було: дивіться відео

Користувачі мережі у розділі коментарів почали жартувати та сміятися з цієї ситуації, однак знайшлись й ті, хто запідозрив автора у постановці. Ось декілька коментарів, які вони залишили:

"Це не собака, а Стів Харві під прикриттям";

"Собака зайшов і запитав: "Усе гаразд? Вам щось потрібно?";

"Дуже схожий на мою тещу";

"А йому однозначно пасує ця білосніжна посмішка";

"Я б його зняв у рекламі зубної пасти";

"Мені здається, що це підстава";

"Може й так, але це дуже смішно";

"У нас з цього сміялась вся родина".

Своєю чергою, деякі учасники обговорення розповіли, що стикалися з подібними випадками зі своїми домашніми улюбленцями. Інші порадили покласти їх на місце, бо "теща точно розгавкається, коли дізнається, що сталося з її зубами!".