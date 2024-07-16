Курйозну фотографію на одному з форумів у Reddit опублікував користувач з ніком Zerrish. Користувачі мережі почали навперебій жартувати та сміятися, ділячись враженнями від побаченого на світлині.

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Єнот так об'ївся, що не зміг втекти

На опублікованій світлині можна побачити, як оточена різноманітними закусками тварина лежить на спині, потрапивши у пастку під стелажем.

Єнот вдерся в гараж мого брата, з'їв тонну закусок і в процесі так розтовстів, що застряг під стелажем,

— вказав автор у дописі.

Єнот не зміг втекти з "місця злочину" / Фото Reddit

Користувачі мережі почали навперебій жартувати й ділиться враженнями від побаченого. Ось декілька коментарів, які залишили: