Курйозну фотографію на одному з форумів у Reddit опублікував користувач з ніком Zerrish. Користувачі мережі почали навперебій жартувати та сміятися, ділячись враженнями від побаченого на світлині.

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На опублікованій світлині можна побачити, як оточена різноманітними закусками тварина лежить на спині, потрапивши у пастку під стелажем.

Єнот вдерся в гараж мого брата, з'їв тонну закусок і в процесі так розтовстів, що застряг під стелажем,

— вказав автор у дописі.

Користувачі мережі почали навперебій жартувати й ділиться враженнями від побаченого.

"Він скоро схудне й звільниться з полону";

"Матір Божа, це так смішно. Подивіться на цього маленького виродка";

"Мені здається, що "маленьким" якраз його і не назвеш тепер";

"Ніхто не хоче зізнатися, що з'їв дев'ять банок пельменів;

"Якщо він не вислизне, доведеться вичавлювати, як зубну пасту з тюбика".

Один з дописувачів поділився власною смішною історією, коли мало не впустив миловидного єнота в будівлю, яку охороняв.

"Коли я був молодшим, то по ночах працював у висококласній озброєній охороні. Будівля, де доводилось працювати, була схожа на склад, тож туди часто пробирались єноти й застрягали у сміттєвому баку. Однієї ночі вийшов патрулювати територію, а коли повертався, то побачив єнота. Я початку відчинив двері й запитав: "Хочеш зайти, приятелю?". Коли той почав наближатися, зупинившись у мене біля ніг, нарешті отямився. "Якого біса я роблю? Йому сюди не можна". Тоді запанікував й сказав йому: "Ні. Ні. Вибач. Тобі треба піти", — розповів чоловік.