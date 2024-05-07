На вирусном видео, снятом 11-летним ветераном-гидом Янгом Сяочжуном, была зафиксирована массивная группа двигавшихся членистоногих. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно массу шириной 4 метра и длиной более 50 метров.

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Туристы стали свидетелями необычного явления – "живой реки"

Во время недавней экскурсии по территории к западу от лесной дороги Далоу 11-летний гид Янг Сяочжун сделал удивительное открытие. Ведя группу из семи человек, он заметил то, что казалось тропинкой, покрытой опавшей листвой. Присмотревшись внимательнее, он понял, что земля на самом деле кишит тысячами многоножек, которые движутся в унисон, словно живая река.

Янг быстро достал свой телефон и записал все на видео, потому что за все годы работы в национальном парке Шейпа он никогда не видел ничего подобного.

Как это было: смотрите видео

В своем заявлении для прессы гид рассказал, что удивительные размеры членистоногих достигали четырех метров в ширину и более 50 метров в длину. Экскурсовод отметил, что туристы испытывали беспокойство и страх, наблюдая за многоножками издалека.

Это необычное явление заставило задуматься о том, что это может быть признаком стихийного бедствия,

– говорит Янг.

После того как видео завирусилось, люди начали звонить сотрудникам национального парка Шейпа и спрашивать об этом инциденте. Многие из них боялись, что явление может быть признаком грядущего сильного землетрясения.

Сотрудники заповедника опубликовали заявление, в котором извинились за переполох, вызванный "рекой многоножек". Они заверили общественность, что это необычное явление является природным феноменом, вероятно, вызванным экологическими или погодными изменениями.