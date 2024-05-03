Обеспокоенная мать немедленно позвонила в службу ловцов змей Sunshine Coast. Они срочно вывезли змею из дома. К счастью, никто не пострадал, но все могло быть иначе.

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В Австралии мама нашла змею среди игрушек дочери

Стюарт Маккензи, который руководит службой ловли змей, сказал, что это одна из его самых "диких" работ.

Очень ядовитая змея в детских игрушках, это не та ситуация, в которой вы бы хотели оказаться – это точно,

– сказал он.

Спасатель использовал крючок, чтобы "прокопать" корзину, прежде чем он нашел змею, которая свернулась на дне. Он сказал, что это необычайное счастье, что никого из семьи не укусила огромная змея.



Змея, которую вытащили из детских игрушек / Фото Sunshine Coast Snake Catchers

По словам Маккензи, змея была толщиной около трех – четырех пальцев и выглядела чрезвычайно здоровой. Поймав змею, он выпустил ее обратно в дикую природу.

Тысячи австралийцев были шокированы открытием. Вот несколько комментариев, которые оставили в социальных сетях:

"Я хотел бы, чтобы весь мой дом осмотрели – можете ли вы представить себе попытку спать сегодня вечером".

"Больше всего меня волнует то, как долго эта змея была в детской комнате, прежде чем они ее заметили?".

"Боже, как ребенка не укусили? Я бабушка трехлетнего ребенка, а дети просто ныряют в коробку с игрушками".



В Австралии мама нашла змею, спрятанную в коробке с игрушками дочери / Фото Sunshine Coast Snake Catchers

Все могло закончиться печально

Краснобрюхие черные змеи распространены по всей восточной Австралии. Нелеченный укус может быть смертельным.

Хотя змеи обычно сдержанны, если их спровоцировать, они могут нанести смертельный укус своим ядом, что повлечет кровотечение, отек, рвоту, боль в животе, диарею, потливость, боль в мышцах и слабость.