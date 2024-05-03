Стурбована мати негайно зателефонувала до служби ловців змій Sunshine Coast. Вони терміново вивезли змію з дому. На щастя, ніхто не постраждав, але все могло бути інакше.

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В Австралії мама знайшла змію серед іграшок доньки

Стюарт Маккензі, який керує службою лову змій, сказав, що це одна з його "найдикіших" робіт.

Дуже отруйна змія в дитячих іграшках, це не та ситуація, в якій ви б хотіли опинитися – це точно,

– сказав він.

Рятувальник використав гачок, щоб "прокопати" кошик, перш ніж він знайшов змію, яка згорнулася на дні. Він сказав, що це надзвичайне щастя, що нікого з родини не вкусила величезна змія.



Змія, яку витягли з дитячих іграшок / Фото Sunshine Coast Snake Catchers

За словами Маккензі, змія була товщиною близько трьох – чотирьох пальців і виглядала надзвичайно здоровою. Піймавши змію, він випустив її назад у дику природу.

Тисячі австралійців були шоковані відкриттям. Ось декілька коментарів, які залишили у соціальних мережах:

"Я хотів би, щоб весь мій будинок оглянули – можете ви уявити собі спробу спати сьогодні ввечері".

"Найбільше мене хвилює те, як довго ця змія була в дитячій кімнаті, перш ніж вони її помітили?".

"Боже, як дитину не вкусили? Я бабуся трирічної дитини, а діти просто пірнають у коробку з іграшками".



В Австралії мама знайшла змію, заховану в коробці з іграшками доньки / Фото Sunshine Coast Snake Catchers

Все могло закінчитися сумно

Червоночереві чорні змії поширені по всій східній Австралії. Нелікований укус може бути смертельним.

Хоча змії зазвичай стримані, якщо їх спровокувати, вони можуть нанести смертельний укус своєю отрутою, що спричинить кровотечу, набряк, блювоту, біль у животі, діарею, пітливість, біль у м'язах і слабкість.