Величезний алігатор без попередження зазирнув до будинку Марі Ландвермейєр. Жінка розповіла про зустріч із небезпечною твариною, яка перебувала просто за її вхідними дверима.

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До жінки в гості навідався алігатор

У районі клубу "Indian River Colony Club" у Вієрі, штат Флорида, мешканка Марі Ландвермайєр злякалася, коли гучний звук розлютив її собак. Розслідувавши ситуацію, вона виявила величезного алігатора, який причаївся за її вхідними дверима.

Я підійшла до дверей, увімкнула світло, а там він. Він не був щасливим,

— розповіла американка.

Алігатора було добре видно через другі двері / Фото FOX News

За словами Марі, вона одразу ж прибрала своїх домашніх тварин якомога далі від вхідних дверей.

Офіцери з офісу шерифа округу Бревард прибули на місце події й залишилися з Марі, поки група чекала ловця диких тварин. Однак, приблизно через пів години алігатор сам відійшов від дверей і попрямував до ставка за будинком американки.

Алігатор прийшов у гості: дивіться відео

Алігатор в каналізації – міф чи правда?

Підтвердження страшного міфу про алігаторів у каналізації було виявлено в штаті Флориди. Робочі з Ов'єдо помітили півтораметрову рептилію, що мешкає в трубі, заповненій мулом.

Ці знімки викликали хвилю обурення на сторінці міської адміністрації, наголошуючи на серйозності ситуації та нагадуючи про легенду про алігаторів у каналізації, що ходить у великих містах, особливо після виходу культових фільмів про монстрів із підземних тунелів.