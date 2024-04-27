Ці знімки викликали хвилю обурення на сторінці міської адміністрації, наголошуючи на серйозності ситуації та нагадуючи про легенду про алігаторів у каналізації, що ходить у великих містах, особливо після виходу культових фільмів про монстрів із підземних тунелів.

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Алігатори в каналізації дійсно існують

Робот, оснащений камерою, спрямований на перевірку вибоїн на дорозі, випадково виявив дещо набагато страшніше – алігатора. Відеозапис цього жахливого моменту став вірусним, викликавши широкий резонанс у мережі.

Ви коли-небудь бачили щось подібне?

— запитав один із приголомшених глядачів.

Соціальні мережі були приголомшені рептилією, що мешкає в стоках і нагадує лиходія, який сидить у каналізації.

Алігатор в каналізації / Скриншот з відео

Інші загадувалися над питанням, як алігатору вдалося проникнути в лабіринтову дренажну систему, що складається із 75 миль підземних труб під містом.

Адміністрація міста Ов'єдо припустила, що він проник через "один зі ставків зливової каналізації", які використовуються для запобігання повеней під час штормів.

Начальник служби експлуатації сказав, що вони просто раді, що з рептилією зіткнулася не людина, а робот.

Ґрунтуючись на цій події, багато хто загадується над питанням, наскільки поширений цей міф, і наскільки він може бути правдивим.

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До слова, схожий інцидент був у Нью-Йорку 2010 року, коли алігатор виповз зі стічної канави у Квінсі, вказують на можливість його існування і в інших містах. Однак, незалежно від історичних фактів, виявлення алігатора в каналізації Флориди нагадує про реальну небезпеку, яка може ховатися під землею.