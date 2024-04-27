Эти снимки вызвали волну возмущения на странице городской администрации, отмечая серьезность ситуации и напоминая о легенде об аллигаторов в канализации, которая ходит в больших городах, особенно после выхода культовых фильмов о монстрах из подземных тоннелей.

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Аллигаторы в канализации действительно существуют

Робот, оснащенный камерой, направленный на проверку рытвин на дороге, случайно обнаружил несколько гораздо страшнее – аллигатора. Видеозапись этого ужасного момента стала вирусной, вызвав широкий резонанс в сети.

Вы когда-нибудь видели нечто подобное?

— спросил один из ошеломленных зрителей.

Социальные сети были ошеломлены рептилией, обитающей в стоках и напоминающей злодея, сидящего в канализации.

Аллигатор в канализации / Скриншот с видео

Другие загадывались над вопросом, как аллигатору удалось проникнуть в лабиринтную дренажную систему, состоящую из 75 миль подземных труб под городом.

Администрация города Овьедо предположила, что он проник через "один из прудов ливневой канализации", которые используются для предотвращения наводнений во время штормов.

Начальник службы эксплуатации сказал, что они просто рады, что с рептилией столкнулся не человек, а робот.

Основываясь на этом событии, многие задумываются над вопросом, насколько распространен этот миф, и насколько он может быть правдив.

В США камера работа сняла аллигатора в канализации: смотрите видео

К слову, схожий инцидент был в Нью-Йорке в 2010 году, когда аллигатор выполз из сточной канавы в Квинсе, указывают на возможность его существования и в других городах. Однако, независимо от исторических фактов, обнаружение аллигатора в канализации Флориды напоминает о реальной опасности, которая может скрываться под землей.