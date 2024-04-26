В зоопарке произошел шокирующий инцидент, когда на женщину напали животные, причем одна панда, кажется, укусила ее за шею. Свидетели сообщили, что панды набросились на смотрителя зоопарка, а некоторые из них утверждали, что работница "выглядела неопытной".

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Злобные панды напали на смотрительницу зоопарка

На обнародованных кадрах две панды выбежали из своего вольера к смотрителю, когда та принесла им еду. Ситуация быстро обострилась, когда одна из панд укусила ее за щиколотки, а другая повалила на землю. Затем животные начали набрасываться на нее с лапами, а одна из них даже укусила ее за шею.

Панды напали на смотрительницу зоопарка / Фото Jam Press Vid

В результате шокирующего поворота событий одной панде удалось убежать из вольера, что вызвало хаос в зоопарке. Смотрительница осталась с разорванной рубашкой и царапинами на плече. Несмотря на хаос, она смогла сесть, в то время, как другое животное продолжало грызть ее поясницу на глазах у толпы перепуганных зрителей.

Это произошло потому, что смотрительница зоопарка выглядит неопытной. Она должна была убежать, но вместо этого пыталась их остановить,

– объяснил один из местных жителей.

Двое работников убегали через вольер, когда молодая панда погналась за ними. К счастью, работница зоопарка получила лишь незначительные травмы после нападения.

Панды напали на смотрительницу зоопарка / Фото Jam Press Vid

Армейские лошади сбежали в центре Лондона

Британская армия поймала нескольких лошадей, после того, как они вырвались на волю из престижной кавалерийской части и разбежались по Лондону. Животные бросились врассыпную и сбросили своих всадников. Несколько человек, в том числе один солдат, и лошадей сейчас проходят лечение в связи с травмами, полученными во время инцидента.

Пятерых лошадей, в частности одного в крови, заметили в других районах Лондона, включая Тауэрский мост и Стрэнд. В соцсетях сразу появились потрясающие кадры, на которых видно, как две лошади – одна из них, очевидно, вся в крови – бегут по Олдвичу в центре Лондона.