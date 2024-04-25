Несколько человек, в частности один солдат, и лошадей сейчас проходят лечение в связи с травмами, полученными во время инцидента. Однако более подробной информации об их состоянии пока нет.

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Армейские лошади сбежали в центре Лондона

Шесть солдат и семь лошадей из лейбгвардии, входящей в состав хозяйственной кавалерии, проводили длительные учения в среду утром.

Животные были напуганы, когда с конвейерной ленты, используемой на близлежащих строительных работах, упало несколько кусков бетона и разбилось о землю. Тогда 5 лошадей и бросились наутек, а 2 остались на месте.

Армейские лошади, сбежавшие, буянили в центре Лондона / Фото с X (Twitter)

Армия сообщила, что четверо солдат были сбиты с ног, а трое получили ранения. Эти трое сейчас проходят обследование в больнице, но состоянию их жизни ничего не угрожает.

Пять лошадей гвардейской кавалерии Британской армии, в том числе одну в крови, заметили в других районах Лондона, включая Тауэрский мост и Стрэнд.

Одна из лошадей ранила солдата / Фото Jordan Pettitt / PA

В соцсетях сразу появились потрясающие кадры, на которых видно, как две лошади – одна из них, очевидно, вся в крови – бегут по Олдвичу в центре Лондона.

Одна из лошадей также, судя по всему, врезалась в двухэтажный автобус, разбив его лобовое стекло, а другой – в черное такси.

Одна из лошадей врезалась в автобус / Фото Daily Mail

Утром во время плановых учений несколько военных рабочих лошадей сорвались с привязи. Сейчас все лошади возвращены в лагерь. Несколько военнослужащих и лошадей получили травмы, им оказывается соответствующая медицинская помощь,

– сказал представитель британской армии.

Поэтому все лошади были найдены. Лондонская служба скорой помощи (LAS) сообщила, что в трех разных местах пострадали примерно 5 человек.