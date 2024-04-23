В своих воспоминаниях она рассказала, что после переезда в квартиру в 2022 году она "испытывала постоянный зуд" в течение нескольких недель. Считает, что виновником этого была собака Дилин, которая жила там до ее приезда.

Читайте также Сегмента люкс: в США появилась авиакомпания для собак

Даунинг-стрит страдала от нашествия блох пса Джонсона

В мемуарах экс-премьера подробно описываются тревожные условия ее жизни, в частности, говорится о том, что квартира "кишела блохами" и требовала тщательной обработки средствами от насекомых.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант также заявил, что страдал от нашествия блох на резиденцию премьера – решение вопроса ударило по его карману.

Но я доволен, что семья Хантов не имеет проблем с блохами,

– сказал он.

Когда он переехал в квартиру, ему пришлось прибегнуть к более радикальным методам – полностью заменить все ковры.

Заметим. Даунинг-стрит – это улица в центре Лондона, где расположены резиденция премьер-министра, Министерство иностранных дел и другие важные государственные учреждения Великобритании.