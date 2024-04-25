Кілька людей, зокрема один солдат, і коней наразі проходять лікування у зв'язку з травмами, отриманими під час інциденту. Проте докладнішої інформації про їхній стан поки що немає.

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Армійські коні втекли в центрі Лондона

Шість солдатів і семеро коней із лейбгвардії, що входить до складу господарської кавалерії, проводили тривалі навчання в середу вранці.

Тварини були налякані, коли з конвеєрної стрічки, використовуваної на прилеглих будівельних роботах, впало кілька шматків бетону і розбилося об землю. Тоді 5 коней і кинулися навтьоки, а 2 залишилися на місці.

Армійські коні, що втекли, буянили у центрі Лондона / Фото з X (Twitter)

Армія повідомила, що четверо солдатів були збиті з ніг, а троє дістали поранення. Ці троє наразі проходять обстеження в лікарні, але стану їхнього життя нічого не загрожує.

П'ятьох коней гвардійської кавалерії Британської армії, зокрема одного в крові, помітили в інших районах Лондона, включно з Тауерським мостом і Стрендом.

Один із коней поранив солдата / Фото Jordan Pettitt / PA

У соцмережах одразу з'явилися приголомшливі кадри, на яких видно, як двоє коней – один з них, очевидно, весь у крові – біжать по Олдвічу в центрі Лондона.

Один із коней також, з огляду на все, врізався у двоповерховий автобус, розбивши його лобове скло, а інший – в чорне таксі.

Один із коней врізався в автобус / Фото Daily Mail

Вранці під час планових навчань кілька військових робочих коней зірвалися з прив'язі. Наразі всіх коней повернуто в табір. Кілька військовослужбовців і коней дістали травми, їм надається відповідна медична допомога,

– сказав представник британської армії.

Тож всіх коней було знайдено. Лондонська служба швидкої допомоги (LAS) повідомила, що в трьох різних місцях постраждали приблизно 5 осіб.