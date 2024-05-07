На вірусному відео, знятому 11-річним ветераном-гідом Янгом Сяочжуном, було зафіксовано масивну групу членистоногих, що рухалися. На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно масу завширшки 4 метри й завдовжки понад 50 метрів.

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Туристи стали свідками незвичайного явища – "живої річки"

Під час нещодавньої екскурсії територією на захід від лісової дороги Далоу 11-річний гід Янг Сяочжун зробив дивовижне відкриття. Ведучи групу з семи осіб, він помітив те, що здавалося стежкою, вкритою опалим листям. Придивившись уважніше, він зрозумів, що земля насправді кишить тисячами багатоніжок, які рухаються в унісон, наче жива річка.

Янг швидко дістав свій телефон і записав усе на відео, тому що за всі роки роботи в національному парку Шейпа він ніколи не бачив нічого подібного.

Як це було: дивіться відео

У своїй заяві для преси гід розповів, що дивовижні розміри членистоногих сягали чотирьох метрів у ширину і понад 50 метрів у довжину. Екскурсовод зазначив, що туристи відчували неспокій і страх, спостерігаючи за багатоніжками здалеку.

Це незвичайне явище змусило замислитися про те, що це може бути ознакою стихійного лиха,

– каже Янг.

Після того, як відео завірусилося, люди почали телефонувати співробітникам національного парку Шейпа і питати про цей інцидент. Багато хто з них боявся, що явище може бути ознакою прийдешнього сильного землетрусу.

Співробітники заповідника опублікували заяву, в якій перепросили за переполох, спричинений "річкою багатоніжок". Вони запевнили громадськість, що це незвичайне явище є природним феноменом, ймовірно, викликаним екологічними або погодними змінами.