Собаки сходили с ума: к женщине в гости наведался незваный гость – шокирующие кадры

Мари Ландвермайер из Соединенных Штатов Америки была встревожена душераздирающим лаем своих собак. После "расследования" она обнаружила огромного аллигатора возле своей входной двери.

Огромный аллигатор без предупреждения заглянул в дом Мари Ландвермейер. Женщина рассказала о встрече с опасным животным, которое находилось прямо за ее входной дверью.

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К женщине в гости наведался аллигатор

В районе клуба "Indian River Colony Club" в Виере, штат Флорида, жительница Мари Ландвермайер испугалась, когда громкий звук разозлил ее собак. Расследовав ситуацию, она обнаружила огромного аллигатора, который притаился за ее входной дверью.

Я подошла к двери, включила свет, а там он. Он не выглядел счастливым,

– рассказала американка.



Аллигатора было хорошо видно через вторую дверь / Фото FOX News

По словам Мари, она сразу же убрала своих домашних животных подальше от входной двери.

Офицеры из офиса шерифа округа Бревард прибыли на место происшествия и остались с Мари, пока группа ждала ловца диких животных. Однако, примерно через полчаса аллигатор сам отошел от двери и направился к пруду за домом американки.

Аллигатор пришел в гости: смотрите видео

Аллигатор в канализации – миф или правда?

Подтверждение страшного мифа об аллигаторах в канализации было обнаружено в штате Флориды. Рабочие из Овьедо заметили полутораметровую рептилию, обитающую в трубе, заполненной илом.

Эти снимки вызвали волну возмущения на странице городской администрации, подчеркивая серьезность ситуации и напоминая о легенде об аллигаторах в канализации, что ходит в больших городах, особенно после выхода культовых фильмов о монстрах из подземных тоннелей.