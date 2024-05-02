В комментариях, оставленных пользователями, многие высказали мнение, что увиденное вызвало у них слезы на глазах. Это была могила домашнего любимца.

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Хозяин похоронил свою Крошку и поблагодарил ее

По словам человека, который обнаружил надгробие, хозяин похоронил своего домашнего любимца, поблагодарив за радость, что тот принес в его жизнь.

Обнаружил надгробие собаки 19 века во время прогулки в лесу,

– отметил автор.

На камне написано на староанглийском языке: "Здесь лежит Крошка. Самый красивый и самый известный представитель породы спаниель. К большому сожалению он умер 14 сентября 1804 года. Прощай, я не буду больше жаловаться. Какой бы ни была моя дальнейшая судьба, те, кого я люблю, останутся со мной".

Пользователь Reddit опубликовал фотографии захоронения, датированного 1804 годом / Фото Reddit

В ответ на публикацию зрители выразили свои эмоциональные реакции, а некоторые признались, что были растроганы до слез. Кроме того, были сделаны комментарии относительно уникального аспекта письма на древнеанглийском языке.

Однако, среди некоторых людей возник скептицизм, они выразили сомнения относительно правдивости опубликованной фотографии и нарратива в целом. Вот несколько комментариев:

"Что-то мне подсказывает, что это фейк. Слишком хорошо сохранилось надгробие".

"Пожалуйста, не трогайте. Я знаю, что у вас добрые намерения, но ненавижу, когда раскапывают старые могилы во имя истории или археологии. Просто оставьте все так, как оно было. Песика похоронили с любовью".

"Нравится старый символ S, который выглядит как F".

"Это так мило!".

"Умер во времена Наполеона".

"Пес имеет лучшее надгробие, чем будет у меня".

Пост на Reddit быстро привлек к себе внимание, став популярной темой с более чем двумя тысячами лайков и сотнями комментариев.