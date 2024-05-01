Владелица Риса Формизано взялась за миссию – определить, существует ли мировой рекорд за самый длинный хвост у миниатюрной лошади. После своего открытия она пригласила представителя Книги рекордов Гиннеса официально задокументировать хвост ее воспитанницы.

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Рысачка Свити имеет самый длинный в мире хвост

Формизано купила Свити в 2012 году, чтобы успокоить двух своих лошадей после смерти их родственника.

Я приехала с прицепом на буксире и забрала Свити. Она запрыгнула прямо в трейлер, а остальное – история,

– рассказывает женщина.

Свити получила титул от Книги рекордов Гиннесса / Фото Guinness World Records

Владелица моет, кондиционирует и деликатно расчесывает хвост лошадки дважды в год, используя для этого специальные средства для ухода за волосами, чтобы уменьшить риск повреждения.

Чтобы защитить хвост рекордсменки от возможных травм, его ежедневно обматывают, чтобы он не волочился по земле. Из-за трудностей в борьбе с мухами и другими насекомыми, владелица Свити рассматривает возможность обрезать ее хвост до более удобной длины в ближайшем будущем.

Обладательница самого длинного хвоста среди миниатюрных лошадей: смотрите видео

Чтобы отпраздновать получение титула, рысачке устроили фотосессию и угостили специальным угощением. Ее любимые лакомства – сырые фрукты и овощи, в частности сладкий картофель, морковь и яблоки.

Риса описывает ее как "эмоциональную поддержку на пастбище", то есть Мире нравится быть "на пенсии" и проводить дни в поле.