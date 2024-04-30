Рекорды этих птиц заканчиваются на глазах – они самые большие среди всех наземных животных. Эти глаза почти сравнимы по размеру с маленьким мозгом птицы.

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Страусы имеют самые большие глаза среди всех наземных животных

Недавнее исследование выявило, что глаза страусов имеют диаметр около 5 сантиметров. Несмотря на размер, конструкция этих глаз позволяет им обладать чрезвычайно широким полем зрения.

Ученые обнаружили, что мозг страуса относительно мал, его размеры составляют примерно 5,9 сантиметра в длину и 4,2 сантиметра в ширину. Это натолкнуло исследователей на мысль, что страусы эволюционировали таким образом, чтобы выжить, предпочитая большие глаза большому мозгу. Используя свое острое зрение, эти птицы способны заранее обнаруживать потенциальную опасность.

У страусов самые большие глаза / Фото Unsplash

Глаза страуса, хоть и похожие по строению на глаза других птиц, таких как скворцы и совы, но гораздо больше. Исследователи объясняют эту разницу в размерах глаз разным весом этих видов птиц.

Общая форма глаза совы может быть результатом эволюционной адаптации. Большие размеры глаза должны быть размещены в небольшом черепе, а также были достаточно легкими, чтобы позволить летать. Наоборот, нелетучие птицы, такие как страусы, не имеют таких ограничений по весу, что приводит к их большим глазам и общему размеру. Это дает свои преимущества при осмотре.

Особенности зрения страусов

Страусы имеют монокулярное зрение, что позволяет каждому глазу работать независимо. Эта уникальная функция обеспечивает птицам широкое поле зрения до 155 градусов, позволяя им эффективно исследовать оцепление на предмет потенциальных угроз их безопасности.

Диаметр глаз у страусов составляет примерно 5 сантиметров / Фото Shutterstock

В глазах страусов есть слепые пятна, которые расположены над и за головой. Несмотря на это, их глаза стратегически расположены, чтобы избежать повреждений от интенсивного тропического солнца. Кроме того, птицы имеют бинокулярное зрение, важную адаптацию для поиска пищи в природной среде обитания.

Поле зрения для страусов простирается вертикально на 80 градусов и достигает ширины примерно 20 градусов. Это обширное поле зрения позволяет им эффективно искать пищу на земле. Как травоядные птицы, страусы в основном потребляют листву, семена и цветы, – сосредотачиваются на мелких объектах в своем окружении.

Иногда страусы также питаются мелкими насекомыми и животными, и это поле зрения позволяет птицам концентрироваться на добыче, которая двигается.