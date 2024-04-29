Владелица кота, по имени Галена, сообщила о пропаже своего любимого питомца. После изнурительных недельных поисков, во время которых семья и друзья обыскивали дом и окрестности, произошел прорыв – она была в посылке.

Читайте также 2000 километров от дома: потерянного кота Сэма нашли через 5 лет – милые фото воссоединения

В США кошку случайно отправили в посылке

При неожиданном повороте событий Кэрри Кларк нечаянно отправила свою кошку Галену обратно на Amazon вместе с несколькими парами обуви, которые возвращала. Владельцы не знали, что Галена буквально уехала из дома в большой коробке с обувью.

За неделю поисков, которые включали расклейку листовок по всему городу, владельцы пропавшего животного так и не смогли найти своего любимца. Однако их удача изменилась, когда им позвонили из ветеринарной клиники в Калифорнии. Благодаря микрочипу, имплантированному животному, хозяева успешно воссоединились со своим пушистым компаньоном.

Владельцы и Галена / Фото KSL TV

Галена пробыла в ловушке в коробке 6 дней без еды и воды. Сотрудница Amazon, по имени Бренди, спасла кошку из коробки, когда нашла ее на калифорнийском складе – в 1 050 километрах от родного города. Она позаботилась о животном, а на следующий день отвезла Галену к ветеринару.

Хозяйка признается, что сначала не поверила в то, что происходит, подумав, что это шутка или розыгрыш.

Как только хозяева узнали, что Галена была найдена в коробке на складе Amazon, то забронировали билеты на самолет до Калифорнии и забрали любимицу домой.

Коробки, в которых нашли кошку / Фото KSL TV

Кошка по кличке Галена немного потеряла в весе и была обезвожена, но в целом ее состояние было удовлетворительным.