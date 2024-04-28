Синди и Джефф Холл недавно получили звонок, в котором им сообщили, что 12-летний питомец Сэм до сих пор жив. Несмотря на почтенный возраст и головокружительные приключения, Сэм ведет себя так же по-прежнему.
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Сэма нашли через 5 лет почти в 2000 километрах от дома
Волонтеры нашли Сема, который теперь называется Люком, на заправочной станции в Арканзасе, в 1 200 милях от их первоначального дома. Они передали кота в больницу для животных в Джексонвилле.
Ветеринары просканировали микрочип, что заставило их связаться с Pawsitively Cats, организацией, из которой владельцы ранее приняли животное. Приют оперативно сообщил владельцам о находке.
Семь с владельцами / Фото PAWSitivelyCats
Тогда кот отправился в долгое путешествие домой, делая остановки в Эль-Пасо, Тусоны, и, наконец, достигнув Невады как конечного пункта назначения.
Когда мы его забрали, было сюрреалистическое чувство. Это такая прекрасная история! Нельзя недооценить силу микрочипа,
– рассказывает Синди.
Хозяева добавили, что Сэм, несмотря на преклонный возраст и приключения, продолжает демонстрировать такое же поведение, как и прежде.
Во время трогательной встречи владельцы кота выразили благодарность тем, кто помог в возвращении любимого питомца, заявив, что их семья наконец-то снова стала полноценной.
Найден кот Сэм / Фото PAWSitivelyCats
Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения
Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой через 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова явился целым и невредимым.
В 2017 году сиамский метис с голубыми глазами Кевин Дюрант исчез после того, как вышел погулять во двор. Владелица и ее соседи начали масштабные поиски кота, используя для этого записи из дронов, но, К сожалению, поиски не увенчались успехом. Впрочем, чудеса случаются!