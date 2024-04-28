Синди и Джефф Холл недавно получили звонок, в котором им сообщили, что 12-летний питомец Сэм до сих пор жив. Несмотря на почтенный возраст и головокружительные приключения, Сэм ведет себя так же по-прежнему.

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Сэма нашли через 5 лет почти в 2000 километрах от дома

Волонтеры нашли Сема, который теперь называется Люком, на заправочной станции в Арканзасе, в 1 200 милях от их первоначального дома. Они передали кота в больницу для животных в Джексонвилле.

Ветеринары просканировали микрочип, что заставило их связаться с Pawsitively Cats, организацией, из которой владельцы ранее приняли животное. Приют оперативно сообщил владельцам о находке.

Семь с владельцами / Фото PAWSitivelyCats

Тогда кот отправился в долгое путешествие домой, делая остановки в Эль-Пасо, Тусоны, и, наконец, достигнув Невады как конечного пункта назначения.

Когда мы его забрали, было сюрреалистическое чувство. Это такая прекрасная история! Нельзя недооценить силу микрочипа,

– рассказывает Синди.

Хозяева добавили, что Сэм, несмотря на преклонный возраст и приключения, продолжает демонстрировать такое же поведение, как и прежде.

Во время трогательной встречи владельцы кота выразили благодарность тем, кто помог в возвращении любимого питомца, заявив, что их семья наконец-то снова стала полноценной.

Найден кот Сэм / Фото PAWSitivelyCats

Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения

Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой через 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова явился целым и невредимым.