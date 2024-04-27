Такая ситуация произошла в США. 24-летняя Дестини Гомес, которая занимается поиском домов для бездомных животных, показала видео, где преданная собака бежит за машиной хозяйки после того, как ее выбросили из окна.

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Собака бежала за машиной после того, как ее выбросили

Домашний любимец бежал за автомобилем без номерного знака и пытался запрыгнуть через окно, но в итоге ничего не получилось. Автомобиль уехал без животного. В конце концов, пса нашли и нашли ему новый дом.

Само видео снял водитель доставки, который стал невольным очевидцем ситуации на дороге. В течение всего ролика видно, как собака тщетно пытается догнать машину хозяина на нескольких улицах в районе Лонг-Бич в Калифорнии.

Смотрите! Боже мой. Хозяин буквально бросает его,

– говорит он.

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24-летняя Дестини Гомес, которая занимается поиском домов для бездомных животных, написала сообщение водителю доставки после того, как увидела ужасные кадры.

Найдем эту грязную леди + ее бедную собаку. Она даже сняла номерной знак с машины. Это было абсолютно спланировано. Какой отвратительный человек. Последний раз ее видели в этом переулке, вот в каком мире мы живем,

– написала она.

Благодаря трогательному повороту событий, американка смогла найти собаку. Поиски привели парня девушки к месту, где был найден брошенный домашний любимец – он был жив и здоров.

Пара позаботилась о том, чтобы обеспечить собаку едой и уходом, а потом решила переименовать его на Чико и найти ему новый любящий дом.