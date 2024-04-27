Така ситуація сталася у США. 24-річна Дестіні Гомес, яка займається пошуком домівок для безпритульних тварин, показала відео, у якому віддана собака біжить за машиною господині після того, як її викинули з вікна.

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Собака біг за машиною після того, як його викинули

Домашній улюбленець біг за автомобілем без номерного знаку і намагався застрибнути через вікно, але в підсумку нічого не вийшло. Автомобіль поїхав без тварини. Зрештою, пса знайшли і знайшли йому нову домівку.

Саме відео зняв водій доставки, який став мимовільним очевидцем ситуації на дорозі. Протягом усього ролика видно, як собака марно намагається наздогнати машину господаря на кількох вулицях у районі Лонг-Біч у Каліфорнії.

Дивіться! Боже мій. Господар буквально кидає його,

— каже він.

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24-річна Дестіні Гомес, яка займається пошуком будинків для безпритульних тварин, написала повідомлення водієві доставки після того, як побачила жахливі кадри.

Знайдемо цю брудну леді + її бідного собаку. Вона навіть зняла номерний знак із машини. Це було абсолютно сплановано. Яка огидна людина. Останній раз її бачили в цьому провулку, ось у якому світі ми живемо,

— написала вона.

Завдяки зворушливому повороту подій, американка змогла знайти собаку. Пошуки привели хлопця дівчини до місця, де був знайдений покинутий домашній улюбленець – він був живий і здоровий.

Пара подбала про те, щоб забезпечити собаку їжею та доглядом, а потім вирішила перейменувати його на Чіко і знайти йому новий люблячий дім.