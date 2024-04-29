Власниця кота, на ім'я Галена, повідомила про зникнення свого улюбленого вихованця. Після виснажливих тижневих пошуків, під час яких родина та друзі обшукували будинок і околиці, стався прорив – вона була у посилці.

Читайте також 2000 кілометрів від дому: загубленого кота Сема знайшли через 5 років – милі фото возз'єднання

У США кішку випадково відправили в посилці

За несподіваного повороту подій Керрі Кларк ненавмисно відправила свою кішку Галену назад на Amazon разом з кількома парами взуття, які повертала. Власники не знали, що Галена буквально виїхала з дому у великій коробці із взуттям.

За тиждень пошуків, які включали розклеювання листівок по всьому місту, власники зниклої тварини так і не змогли знайти свого улюбленця. Однак їхня удача змінилася, коли їм зателефонували з ветеринарної клініки в Каліфорнії. Завдяки мікрочипу, імплантованому тварині, господарі успішно возз'єдналися зі своїм пухнастим компаньйоном.

Власники і Гален / Фото KSL TV

Галена пробула в пастці в коробці 6 днів без їжі та води. Співробітниця Amazon, на ім'я Бренді, врятувала кішку з коробки, коли знайшла її на каліфорнійському складі – за 1 050 кілометрів від рідного міста. Вона подбала про тварину, а наступного дня відвезла Галену до ветеринара.

Господарка зізнається, що спочатку не повірила у те, що відбувається, подумавши, що це жарт чи розіграш.

Як тільки господарі дізналися, що Галена була знайдена в коробці на складі Amazon, то забронювали квитки на літак до Каліфорнії і забрали улюбленицю додому.

Коробки, у яких знайшли кішку / Фото KSL TV

Кішка на прізвисько Галена трохи втратила у вазі й була зневоднена, але загалом її стан був задовільний.