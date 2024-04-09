От крутого полицейского не убежишь: правоохранитель поймал в городе 2 свиньи и стал звездой соцсетей
Источник:Grantsville City Police Department
Офицер американской полиции Кори Купер стал звездой социальных сетей после того, как героически поймал двух свиней, которые разгуливали по городу Грантсвилл. Курьезный клип, снятый одним из очевидцев, завирусился в TikTok.
Соответствующий ролик сначала был распространен на странице местного департамента полиции. В комментариях пользователи похвалили физическую подготовку офицера и поблагодарили его за работу.
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Полицейский поймал в городе 2 свиньи и стал звездой соцсетей
На опубликованных кадрах видно, как полицейский выходит из своего служебного авто и гонится за свиньей по двору, прежде чем успешно догнать и задержать животное.
Ситуация со свиньей решена,
– говорится в описании.
Полиция Грантсвилля сообщила на своей странице в Фейсбуке, что в квартале 700 по улице Квирк нашли двух домашних любимцев, которые сбежали от своих хозяев. Владельцам животных было рекомендовано немедленно решить эту необычную ситуацию.
К сожалению, объявление не дало результата, поэтому за два дня полицейские были вынуждены ловить беглецов собственноручно.
Я, честно говоря, поражен, что он смог поймать свинью. Эти паршивцы хорошо умеют убегать,
- пошутил один из юзеров.
Впоследствии курьезный клип, снятый одним из очевидцев, сидевший в салоне авто, завирусился в TikTok. В комментариях пользователи похвалили физическую подготовку офицера и поблагодарили его за работу.
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Таиландский Лопбур очень популярное среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество. Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.
Местная полиция начала преследование приматов, используя рогатки и транквилизаторы, чтобы контролировать ситуацию. Они имеют право использовать камни для стрельбы по обезьянам как крайнее средство для восстановления контроля. Это действие необходимо, когда все другие методы исчерпаны.