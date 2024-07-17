Так, страна более чем вдвое увеличила допустимое ежегодное количество законных убийств бурых медведей. Хотят контролировать популяцию, которая является крупнейшей в Европе.

Детали здесь В Румынии медведь убил девушку в лесу и нападал на спасателей: дикого зверя "наказали"

Законопроект предусматривает отстрел медведей

Чрезвычайная сессия румынского парламента приняла решение об отстреле медведей после смерти 19-летней туристки, на которую на прошлой неделе напал медведь на популярной тропе в горах Бучеджь (уезд Прахова) в центральной Румынии.

За проект проголосовали 214 депутатов, еще 7 голосов было против, а 23 члена парламента воздержались. На заседании депутаты также почтили минутой молчания погибшую от нападения медведя.

Документ предусматривает, что в 2024-м и 2025 годах могут отстрелить около 480 бурых медведей.

Животных не позволят убивать просто так, однако будет рассматриваться отстрел в зонах с высоким риском. Сейчас в определенных районах наблюдается скопление медведей, и поскольку им не хватает пищи, они спускаются в районы, где есть люди,

– говорит премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Решение о сокращении популяции будет зависеть от концентрации количества нападений на людей и инцидентов с нанесением материального ущерба в результате нападений медведей.

Что этому предшествовало?

Недавний инцидент произошел 9 июля, когда на 19-летнюю туристку напал медведь в Национальном парке Бучедж, расположенном в румынских Карпатах вблизи Брашова. Экстренные службы были предупреждены о нападении другим свидетелем, который сообщил, что медведь сбил девушку с ног и утащил ее прочь.

Туристка умерла от полученных травм до того, как спасатели смогли добраться до нее. Медведь, ответственный за нападение, продолжал представлять угрозу, даже пытался напасть на команду спасателей. В результате власти приняли сложное решение об эвтаназии медведя в тот же день.