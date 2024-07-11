Медведь напал на туристку и потянул ее

Инцидент произошел 9 июля. Медведь напал на 19-летнюю туристку на тропе в национальном парке Бучеджи, расположенном в румынских Карпатах вблизи города Брашов.

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По словам другого туриста-свидетеля происшествия, медведь повалил девушку и утащил с собой. На момент вмешательства спасателей туристка уже умерла от полученных травм.

Медведь также попытался напасть на команду спасателей, когда те работали. Агрессивное животное находилось неподалеку, периодически появляясь и создавая угрозу для команды.



В Румынии медведь убил девушку на лесной тропе и нападал на спасателей / Фото из фейсбука

Решением, принятым в тот же день, власти решили застрелить медведя, который считался потенциальной угрозой общественной безопасности. Позже тем же вечером появилась новость, что медведь был найден и успешно ликвидирован.

За последние годы популяция медведей в румынских Карпатах значительно возросла. Животные демонстрируют отсутствие страха в отношении людей, создавая потенциальную угрозу для местной общины.