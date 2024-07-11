Ведмідь напав на туристку і потяг її

Інцидент стався 9 липня. Ведмідь напав на 19-річну туристку на стежці в національному парку Бучеджі, розташованому в румунських Карпатах поблизу міста Брашов.

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За словами іншого туриста-свідка події, ведмідь повалив дівчину і потяг з собою. На момент втручання рятувальників туристка вже померла від отриманих травм.

Ведмідь також спробував напасти на команду рятувальників, коли ті працювали. Агресивна тварина перебувала неподалік, періодично з'являючись і створюючи загрозу для команди.



У Румунії ведмідь вбив дівчину на лісовій стежці та нападав на рятувальників / Фото з фейсбуку

Рішенням, прийнятим того ж дня, влада вирішила застрелити ведмедя, який вважався потенційною загрозою громадській безпеці. Пізніше того ж вечора з'явилася новина, що ведмідь був знайдений і успішно ліквідований.

За останні роки популяція ведмедів у румунських Карпатах значно зросла. Тварини демонструють відсутність страху щодо людей, створюючи потенційну загрозу для місцевої громади.