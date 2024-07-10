Індус до смерті покусав змію, яка напала на нього

Драматичний поворот подій стався, коли будівельника на залізничній лінії вкусила отруйна змія, коли він спав у своєму таборі. Зберігаючи спокій і зібраність, Сантош швидко вжив заходів, схопивши змію залізним прутом і вкусивши її тричі, зрештою вбивши.

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У моєму селі існує повір'я, що якщо змія вкусить тебе, ти повинен вкусити її двічі, щоб нейтралізувати отруту,

— поділився він.

Сантош довірився місцевому переказу і вдався до таких рішучих дій. Про інцидент дізнались колеги чоловіка, з якими Лохар працює на залізниці. Вони одразу відвезли його до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу.

Новина про цю незвичайну подію швидко поширилася, і біля лікарні зібрався натовп, щоб побачити потерпілого і почути його історію. Багато місцевих жителів припустили, що рептилія, можливо, не була отруйною, інакше життя Сантоша могло опинитися в серйозній небезпеці.

Як сказали фахівці, небезпеки для здоров'я чоловіка – немає. Якого виду змія вкусила робітника, невідомо.