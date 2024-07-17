Так, країна більш ніж удвічі збільшила допустиму щорічну кількість законних убивств бурих ведмедів. Хочуть контролювати популяцію, яка є найбільшою у Європі.

Деталі тут У Румунії ведмідь вбив дівчину у лісі та нападав на рятувальників: дикого звіра "покарали"

Законопроєкт передбачає відстріл ведмедів

Надзвичайна сесія румунського парламенту ухвалила рішення про відстріл ведмедів після смерті 19-річної туристки, на яку минулого тижня напав ведмідь на популярній стежці в горах Бучеджь (повіт Прахова) в центральній Румунії.

За проєкт проголосували 214 депутатів, ще 7 голосів було проти, а 23 члени парламенту утрималися. На засіданні депутати також вшанували хвилиною мовчання загиблу від нападу ведмедя.

Документ передбачає, що у 2024-му та 2025 роках можуть відстрілити близько 480 бурих ведмедів.

Тварин не дозволять убивати просто так, проте розглядатиметься відстріл у зонах із високим ризиком. Нині у певних районах спостерігається скупчення ведмедів, і оскільки їм не вистачає їжі, вони спускаються в райони, де є люди,

– каже прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Рішення про скорочення популяції залежатиме від концентрації кількості нападів на людей та інцидентів із завданням матеріальних збитків унаслідок нападів ведмедів.

Що цьому передувало?

Нещодавній інцидент стався 9 липня, коли на 19-річну туристку напав ведмідь у Національному парку Бучеджь, розташованому в румунських Карпатах поблизу Брашова. Екстрені служби були попереджені про напад іншим свідком, який повідомив, що ведмідь збив дівчину з ніг і потягнув її геть.

Туристка померла від отриманих травм до того, як рятувальники змогли дістатися до неї. Ведмідь, відповідальний за напад, продовжував становити загрозу, навіть намагався напасти на команду рятувальників. В результаті влада прийняла складне рішення про евтаназію ведмедя того ж дня.