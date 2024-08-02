В Одесской области заметили барсука

Ученый обнародовал фото и отмечает: чем ночью занимаются хищники, известно не всегда, но недавно выяснилось, что некоторые зверьки ходят в "гости" к сотрудникам парка.

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Один из молодых барсуков недавно посетил Границу парка "Тузловская Амазония" прямо к инспекторскому дому. Неподалеку стояла фотоловушка, что днем фиксирует много птиц, которые питаются на мелководьях,

– рассказал ученый.

По его словам, зверю стало интересно, он стал заглядывать прямо в объектив и "попался".



Среди хищников заповедника наиболее выразительный именно барсук / Фото Иван Русев

Ученые определили различные виды млекопитающих, обитающих в Национальном парке "Тузловские лиманы". Среди этих видов барсук оказался самым известным хищником. Несмотря на то, что барсуки не любят светлое время суток, молодых и активных барсуков можно было наблюдать возле их нор в течение всего дня.

По словам Русева, в Тузловских лиманах самый большой представитель фауны куньих появляется из норы с наступлением сумерек, блуждая маршрутами парка в течение всей ночи. От своих грациозных, гибких сородичей она отличается короткими, кривыми лапками и длинными когтями, приспособленными для рытья почвы.

В Одесской области заметили барсука / Фото Ивана Русева

В недавнем заявлении также было отмечено, что барсук является универсальным всеядным животным, которое предпочитает животную пищу, такую как моллюски, насекомые и мелкие позвоночные животные. Известно, что барсук, который живет в лиманах, также потребляет рыбу. Кроме животной пищи, барсук также питается стеблями, корнями, ягодами и грибами.

Стоит отметить, что этот вид занесен в приложение III Бернской конвенции.