В Одессе нашли большого питона

В заявлении директора зоопарка Игоря Белякова подтверждено, что рептилия является ковровым питоном. Пресмыкающееся разместили в террариуме на территории зоопарка. Ожидается, что в ближайшем будущем она останется там.

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Беляков подтвердил, что у питона нет признаков проблем со здоровьем. По оценкам, рептилии около 5 – 6 лет, и она может вырасти до нескольких метров в длину.

Взрослые особи вырастают до трех метров. Вероятнее всего, он жил у кого-то в квартире и сбежал от хозяина. Эти змеи живут в тропиках, поэтому выпустить его в живую природу мы не можем,

– отметил он.



Найденная рептилия / Фото Игорь Беляков

Дальнейшая судьба рептилии остается неопределенной, поскольку власти решают, будет ли она возвращена из террариума. Директор зоопарка заявил, что владельцы должны предоставить доказательства того, что питон принадлежит именно им.

Неожиданной находкой стало то, что такую молодую самку питона можно приобрести без ограничений в Украине. Быстрый поиск в интернете показал, что цена на эту удивительную змею составляет всего лишь 4 200 гривен.