В Одесі знайшли великого пітона

У заяві директора зоопарку Ігоря Бєлякова підтверджено, що рептилія є килимовим пітоном. Плазуна розмістили в тераріумі на території зоопарку. Очікується, що в найближчому майбутньому вона залишиться там.

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Бєляков підтвердив, що у пітона немає ознак проблем зі здоров'ям. За оцінками, рептилії близько 5 – 6 років, і вона може вирости до кількох метрів у довжину.

Дорослі особини виростають до трьох метрів. Найімовірніше, він жив у когось у квартирі і втік від господаря. Ці змії живуть у тропіках, тому випустити його в живу природу ми не можемо,

— зазначив він.



Знайдена рептилія / Фото Ігор Бєляков

Подальша доля рептилії залишається невизначеною, оскільки влада вирішує, чи буде вона повернута з тераріуму. Директор зоопарку заявив, що власники повинні надати докази того, що пітон належить саме їм.

Несподіваною знахідкою стало те, що таку молоду самку пітона можна придбати без обмежень в Україні. Швидкий пошук в інтернеті показав, що ціна на цю дивовижну змію становить всього лиш 4 200 гривень.