Кожного дня Гошу фотографують та намагаються погладити місцеві. Як птах опинився вдома у Галини та чому ходить в шкарпетках – читайте далі у матеріалі.

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У Дніпрі щовечора гуляє гусак на прізвисько Гоша

У житловому масиві "Сокіл" мешканці збираються, щоб поспілкуватися з гусаком, на ім'я Гоша, коли його 75-річна власниця Галина виводить його на прогулянку. Діти прагнуть погладити гусака, а батьки фотографують цей момент.

Всі його знімають, йдуть, дістають телефони й знімають. "Можна?" – деякі запитують. Що ви запитуєте, знімайте та й все. Люди в шоці. Кажуть: "Краще б собаку чи кішку. Навіщо це? Коли різати будете?". Я кажу: "Я не збираюся його різати, а тим паче їсти",

– розповідає жінка.

У житловому будинку на дев'ятому поверсі Гоша живе з Галиною вже понад рік. Галина пам'ятає, як влітку торік вирішила завести птаха і придбала чотиримісячного Гошу на ринку.



У Дніпрі щовечора гуляє гусак на прізвисько Гоша / Фото Суспільне Дніпро

Галина годує птаха фруктами, пшеницею, супами та свіжою травою, яку особисто збирає під час прогулянок на подвір'ї. Щоб захистити птаха від потенційної шкоди, вона навіть вдягає йому шкарпетки на лапки від опіків на розпеченому асфальті.



Гоша гуляє у капцях / Фото Суспільне Дніпро

Щовечора, якщо не йде дощ, Галина гуляє зі своїм гусаком. Птах вірно йде поруч з нею і навіть вміє самостійно орієнтуватися в ліфті. Хоча гусак залишається відносно незворушним у присутності інших людей, він не боїться захищатися, щипаючи будь-кого, хто перетинає межу.