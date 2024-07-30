Каждый день Гошу фотографируют и пытаются погладить местные. Как птица оказалась дома у Галины и почему ходит в носках – читайте далее в материале.

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В Днепре каждый вечер гуляет гусь по кличке Гоша

В жилом массиве "Сокол" жители собираются, чтобы пообщаться с гусем, по имени Гоша, когда его 75-летняя владелица Галина выводит его на прогулку. Дети стремятся погладить гуся, а родители фотографируют этот момент.

Все его снимают, идут, достают телефоны и снимают. "Можно?" - некоторые спрашивают. Что вы спрашиваете, снимайте да и все. Люди в шоке. Говорят: "Лучше бы собаку или кошку. Зачем это? Когда резать будете?". Я говорю: "Я не собираюсь его резать, а тем более есть",

- рассказывает женщина.

В жилом доме на девятом этаже Гоша живет с Галиной уже больше года. Галина помнит, как летом прошлого года решила завести птицу и приобрела четырехмесячного Гошу на рынке.



В Днепре каждый вечер гуляет гусь по кличке Гоша / Фото Суспільне Дніпро

Галина кормит птицу фруктами, пшеницей, супами и свежей травой, которую лично собирает во время прогулок во дворе. Чтобы защитить птицу от потенциального вреда, она даже надевает ему носки на лапки от ожогов на раскаленном асфальте.



Гоша гуляет в тапочках / Фото Суспільне Дніпро

Каждый вечер, если не идет дождь, Галина гуляет со своим гусем. Птица верно идет рядом с ней и даже умеет самостоятельно ориентироваться в лифте. Хотя гусь остается относительно невозмутимым в присутствии других людей, он не боится защищаться, щипая любого, кто пересекает границу.