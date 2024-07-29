Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров. Потрясающую историю спасения рассказало KARG в своих соцсетях.
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В Киеве спасли котенка из железной ловушки
Неожиданно под капотом автомобиля владелец нашел кота, который прятался под капотом. Ничего не подозревая, водитель готовился ехать на работу, когда завел двигатель и услышал странный шум, что побудило его проверить дальше. К своему удивлению, он обнаружил котенка, который оказался в ловушке в моторном отсеке, завернутый в ремень.
Маленькому котенку очень повезло остаться живым, это искренняя правда. Есть такое выражение – "родился в рубашке". Это о нашем новом подопечном,
– говорится в сообщении.
Котенок застрял под капотом авто / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Мужчина нашел раненое животное, зажатое в машине, и обратился за помощью к Киевской группе спасения животных. Зоозащитники успешно освободили кота из ловушки и оперативно доставили его в ветеринарную клинику для оказания медицинской помощи. Животное назвали "Шкода" в честь марки автомобиля, в котором ее нашли.
При обследовании состояния медики обнаружили, что рваная рана не является серьезной проблемой. Сейчас котик не может пользоваться левой задней лапой, и врачи предполагают, что причиной этого может быть защемление нерва из-за отека. Хотя этот сценарий считается лучшим из возможных, окончательный диагноз не может быть поставлен, пока отек не уменьшится.
Котенок "Шкода" восстанавливается после операции / Фото Kyiv Animal Rescue Group
На время лечения у "Шкоды" появилась опекунка Александра, которая помогает с оплатой ухода и медицинских процедур.