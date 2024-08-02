На Одещині помітили борсука

Науковець оприлюднив фото та зазначає: чим вночі займаються хижаки, відомо не завжди, але нещодавно з'ясувалося, що деякі звірки ходять у "гості" до співробітників парку.

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Один з молодих борсуків нещодавно завітав на Кордон парку "Тузлівська Амазонія" прямо до інспекторського будинку. Неподалік стояла фотопастка, яка вдень фіксує багато птахів, які харчуються на мілководдях,

– розповів вчений.

За його словами, звіру стало цікаво, він став заглядати прямо в об'єктив та "попався".



Серед хижаків заповідника найбільш виразний саме борсук / Фото Іван Русєв

Вчені визначили різноманітні види ссавців, що мешкають у Національному парку "Тузлівські лимани". Серед цих видів борсук виявився найвідомішим хижаком. Попри те, що борсуки не люблять світлий час доби, молодих і активних борсуків можна було спостерігати біля їхніх нір протягом усього дня.

За словами Русєва, у Тузлівських лиманах найбільший представник фауни куницевих з'являється з нори з настанням сутінків, блукаючи маршрутами парку протягом всієї ночі. Від своїх граціозних, гнучких родичів вона відрізняється короткими, кривими лапками та довгими кігтями, пристосованими для риття ґрунту.

На Одещині помітили борсука / Фото Івана Русєва

У нещодавній заяві також було зазначено, що борсук є універсальною всеїдною твариною, яка віддає перевагу тваринній їжі, такій як молюски, комахи та дрібні хребетні тварини. Відомо, що борсук, який мешкає в лиманах, також споживає рибу. Окрім тваринної їжі, борсук також харчується стеблами, корінням, ягодами та грибами.

Варто зазначити, що цей вид занесений до додатка III Бернської конвенції.