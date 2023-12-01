В результате автомобиль столкнулся с молодым созданием, в результате чего оно потеряло равновесие и упало. Однако то, как отреагировали животные, поразило ученых.

Смотрите также Женщина даже ревела: туристка сняла на видео ужасную встречу с матерью-медведицей и медвежатами

В Малайзии слонихи разбили вдребезги авто, сбившего их детеныша

Во время досадного случая водитель не заметил и сбил слоненка, который неожиданно выскочил на дорогу на крутом повороте, вероятно, из-за ухудшенной видимости.

После дорожно-транспортного происшествия группа слонов бросила всю свою ярость на автомобиль, защищая детеныша. В результате пятеро взрослых слонов разбили боковую дверь и окна автомобиля.

Все еще не понятно, пострадали ли люди, находившиеся в автомобиле. Однако, по данным полиции Герики, никто не обращался за помощью. К счастью, после ДТП сбитый слоненок смог подняться на ноги и сбежал с места аварии вместе со взрослыми.

Подобная реакция удивила ученых, но показала, что они эмоциональны и готовы на все, чтобы защитить себя и детенышей. Такое поведение легко сопоставить с человеческим, но как кто бы из нас разозлился,

– говорит исследователь Джойс Пул.

Ученые подтвердили известный факт, что слоны являются чрезвычайно социальными и эмоционально чувствительными существами, которые демонстрируют чрезвычайный уровень семейных связей. Они фактически живут в крепко сплоченных семьях.

В Малайзии слонихи разбили вдребезги авто, сбившее их детеныша / Фото Unsplash

Отметим, что слоны процветают в матриархальном обществе. В этой социальной структуре самки остаются тесно связанными со своими матерями, бабушками и сестрами на протяжении всей своей жизни.

Недавние исследования показывают, что, когда член семьи сталкивается с угрозой, слоны объединяют свои силы, чтобы защитить своего родственника.

"Самая печальная слониха" умерла

Почти всю свою непродолжительную жизнь слониха Мали прожила в одиночестве в вольере манильского зоопарка. Организации по защите животных не раз пытались добиться для нее справедливости и свободы, но ничего не вышло.

В результате зоозащитники прозвали слониху Мали "самым печальным слоном в мире". К несчастью, стало известно о ее смерти – она умерла, не дожив до своего 50-летия.