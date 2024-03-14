Его уже шутливо сравнили с персонажем мультфильма “Зоотрополис” – полицейским гепардом с лишним весом. Однако, многие обеспокоились относительно здоровья располневшего леопарда.

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Почему леопард растолстел?

В недавнем сообщении администрации парка говорится о том, что леопард (Panthera pardus), который живет в зоопарке, имеет избыточный вес, что частично связано с его преклонным возрастом. Леопарду, который обитает в зоопарке с 2010 года, сейчас 16 лет, что по человеческим меркам считается преклонным возрастом.

В китайском зоопарке растолстел леопард / Thecover.cn

Также леопард имеет ограниченную возможность вести физически активный образ жизни из-за того, что находится в вольере. Это повышает риск набора лишнего веса.

Кроме того, по словам сотрудников парка, рыхлая шерсть леопарда создает впечатление, что он толще, чем есть на самом деле.

Располневший леопард в зоопарке / Фото Thecover.cn

Сейчас на территории парка обитают два леопарда. Рацион обоих животных состоит из говядины, курятины и крольчатины. Ветеринары проводят регулярные осмотры леопардов и заметили, что, несмотря на избыточный вес, их организмы функционируют нормально.

Но посетители зоопарка заметили, что некоторые животные, в частности медведи, также набрали лишний вес. После инцидента с леопардом руководство зоопарка объявило о планах помочь животным с избыточным весом сбросить лишние килограммы с помощью коррекции рациона и увеличения физической активности.

Женщина похвасталась своим "самым большим" в мире котом

В бразильском городе Жау живет гигантский кот-рекордсмен Ксартрукс. 6-летнего красавца породы мейн-кун даже путают с гепардом. Мейн-куны считаются одной из крупнейших в мире пород домашних котов, но этот пушистик, принадлежащий супружеской паре Марсии Оливейри и Жану Мартинсу, вырос до поистине монументальных размеров.

Кот достигает 1,3 метра в длину и весит более 10 килограммов. В январе 2023 года владельцы гигантского мейн-куна даже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса.