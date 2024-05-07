Кого-то из них привезли из пострадавших территорий, кого-то отдали люди, а кого-то просто подбросили под зоопарк в коробке. Об этом сообщает КП "Киевский зоопарк".

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В КиевЗоо обустроили новый авиарий для 20 попугаев

В зоопарке уже помогли более 500 особям, из них почти 100 различных птиц. Среди спасенных попугаев есть Крамера, попугай индийский, розелла красная и розелла пестрая.

Для тех животных, которые после лечения и реабилитации остались в Киевзоо создаются соответствующие видоспецифические условия, приближенные к естественным,

– говорится в сообщении.



В КиевЗоо для 20-ти спасенных попугаев обустроили новый авиарий / Фото КиевЗоо

Новый дом сделан для спасенных животных с учетом комфорта и благополучия пернатых:

обустроены стволы деревьев с дуплами,

вязанки веток для обустройства гнезд,

приусадебные участки и кормушки,

лазалки и качели,

декоративный бассейн-фонтан.

В КиевЗоо обустроили новый авиарий для 20 спасенных попугаев / Фото КиевЗоо

Посетить попугаев можно в понедельник – с 12:00 до 17:00; со вторника по воскресенье – с 10:00 до 17:00. Вход в зоопарк – до 17:00, пребывание на территории – до 18:30.