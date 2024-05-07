Но благодаря героизму правоохранителя "хвостики" остались живы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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В Хмельницкой области полицейский спас щенков из смолы

Ужасный инцидент произошел в селе Зеньковцы. Четверо щенков попали в расплавленную смолу, оставшись под палящим солнцем на длительное время.



Щенки застряли в расплавленной смоле / Фото Нацполиция Украины

В трогательном акте доброты Сергей Терефера спас группу маленьких собачек, попавших в ловушку. После этого он доставил их к зооволонтерам, где щенки получили необходимую помощь и были отмыты.



Полицейский спас щенков / Фото Нацполиция Украины

Теперь пушистикам активно ищут новые дома, где их окружат заботой и любовью.

В Одессе попрощались с собакой Кетти

2 мая в Одессе попрощались с собакой Кетти. Он трагически погиб от ракетного удара, нанесенного российскими войсками 29 апреля. Кетти был ранен у побережья Черного моря, и погиб на месте. Именно там и собралось много людей, чтобы почтить погибших в войне животных.

На месте того страшного события прошла церемония прощания, которая посвящена всем домашним любимцам и четвероногим, несущих службу в различных боевых подразделениях, ищут и спасают людей под завалами, помогают разминировать страну и отдают свои жизни – ради людей.