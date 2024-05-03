Кетти был ранен у побережья Черного моря, и погиб на месте. Именно там и собралось много людей, чтобы почтить погибших в войне животных.
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В Одессе попрощались с собакой Кетти
Как отметили в ГСЧС, кассетная ракета оккупантов попала в один из объектов на побережье Черного моря. Собака скончалась на месте от полученных травм.
С Кетти попрощались 2 мая / Фото ГСЧС Одесской области
На месте того страшного события прошла церемония прощания, которая посвящена всем домашним любимцам и четвероногим, несущим службу в различных боевых подразделениях, ищут и спасают людей под завалами, помогают разминировать страну и отдают свои жизни – ради людей,
– отметили в ГСЧС.
Кинологические расчеты силовых структур вместе с хозяевами и просто неравнодушными одесситами – пришли поддержать Кетти и отдали честь и почтили память всех животных, которые стали жертвами войны.
Церемонию посвятили четвероногим во время войны / Фото ГСЧС Одесской области
Ракетный удар по Одессе 29 апреля: коротко
- 29 апреля в 18:25 объявили воздушную тревогу, а уже в 18:27 жители Одессы услышали громкий взрыв. Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. По данным ОВА, погибли шесть человек и пострадали 32.
- В результате вражеского обстрела есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Загорелся "замок Кивалова", который также известен как "замок Гарри Поттера".
- Также в результате атаки был травмирован бывший народный депутат Сергея Кивалова.