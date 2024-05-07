Когось із них привезли з постраждалих територій, когось віддали люди, а когось просто підкинули під зоопарк у коробці. Про це повідомляє КП "Київський зоопарк".

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В КиївЗоо облаштували новий авіарій для 20 папуг

В зоопарку вже допомогли понад 500 особинам, з них майже 100 різних птахів. Серед врятованих папуг є Крамера, папуга індійський, розелла червона та розелла строката.

Для тих тварин, які після лікування та реабілітації залишились у Київзоо створюються відповідні видоспецифічні умови, наближені до природних,

– йдеться у повідомленні.



У КиївЗоо для 20-ти врятованих папуг облаштували новий авіарій / Фото КиївЗоо

Нова оселя зроблена для врятованих тварин з урахуванням комфорту та добробуту пернатих:

облаштовано стовбури дерев із дуплами,

в'язанки гілок для облаштування гнізд,

присади та годівнички,

лазалки та гойдалки,

декоративний басейн-фонтан.

В КиївЗоо облаштували новий авіарій для 20 врятованих папуг / Фото КиївЗоо

Відвідати папуг можна у понеділок – із 12:00 до 17:00; з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00. Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.