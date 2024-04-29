"Патрулировала" границу: в Карпатах пограничники обнаружили краснокнижное животное
Источник:ГПСУ
В украинских Карпатах пограничники заметили краснокнижное животное, прогуливавшееся вдоль границы. Речь идет о евразийской рысь.
В Карпатах заметили евразийскую рысь.
Вероятно, хищник помогает работникам границы выполнять их работу еще лучше. О "патрулировании" животным пограничной территории сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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Пушистый "умилянт" шагает по своему маршруту вблизи границы и не одобряет попыток его нарушения,
– с юмором написали в сообщении.
Рысь "патрулирует" границу: смотрите видео
Напомним, раньше пограничники уже замечали рысь на этих территориях. Они советовали всем желающим незаконно пересечь границу не совершать таких попыток, ведь можно оказаться в пасти дикого зверя, а не за забором.
Что нужно знать о рыси?
Рысь– род хищных млекопитающих из кошачьих семей. Он содержит 4 современных вида, распространены в Евразии и Северной Америке.
Они характеризуются тем, что их уши увенчаны пучком черных волос, а тела с коротким хвостом и длинными ногами. Евразийская рысь является самой большой из всех рысей, длина тела от 76 до 110 сантиметров и 70 сантиметров в холке. Самцы чаще весят от 18– 26 килограммов (иногда до 32 килограммов), самки весят в среднем 18 кг.
Существует множество вариантов окраски рыси., зависимых от географического района– от рыжевато-бурого до палево-дымчатого, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, боках и лапах.
В Карпатах заметили рысь / Фото Wikipedia.org
Это животное имеет много общего со всеми кошачьими– острое зрение, особенно в ночное время, и хороший слух. Именно это помогает ей вести ночной образ жизни., охотиться в сумерках и хорошо ощущать добычу или опасность на расстоянии.
Благодаря крепким когтям и сильным лапам, особенно задним, рысь умело прыгает по скалам и лазит по деревьям. Эту кошку сразу можно узнать по короткому хвосту и кисточкам на ушах, которые делают ее слух еще лучше.