"Патрулировала" границу: в Карпатах пограничники обнаружили краснокнижное животное

В украинских Карпатах пограничники заметили краснокнижное животное, прогуливавшееся вдоль границы. Речь идет о евразийской рысь.

В Карпатах заметили евразийскую рысь.

Вероятно, хищник помогает работникам границы выполнять их работу еще лучше. О "патрулировании" животным пограничной территории сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Пушистый "умилянт" шагает по своему маршруту вблизи границы и не одобряет попыток его нарушения,

– с юмором написали в сообщении.

Рысь "патрулирует" границу: смотрите видео

Напомним, раньше пограничники уже замечали рысь на этих территориях. Они советовали всем желающим незаконно пересечь границу не совершать таких попыток, ведь можно оказаться в пасти дикого зверя, а не за забором.

Что нужно знать о рыси?

Рысь– род хищных млекопитающих из кошачьих семей. Он содержит 4 современных вида, распространены в Евразии и Северной Америке.

Они характеризуются тем, что их уши увенчаны пучком черных волос, а тела с коротким хвостом и длинными ногами. Евразийская рысь является самой большой из всех рысей, длина тела от 76 до 110 сантиметров и 70 сантиметров в холке. Самцы чаще весят от 18– 26 килограммов (иногда до 32 килограммов), самки весят в среднем 18 кг.

Существует множество вариантов окраски рыси., зависимых от географического района– от рыжевато-бурого до палево-дымчатого, с более или менее выраженной пятнистостью на спине, боках и лапах.

В Карпатах заметили рысь / Фото Wikipedia.org

Это животное имеет много общего со всеми кошачьими– острое зрение, особенно в ночное время, и хороший слух. Именно это помогает ей вести ночной образ жизни., охотиться в сумерках и хорошо ощущать добычу или опасность на расстоянии.

Благодаря крепким когтям и сильным лапам, особенно задним, рысь умело прыгает по скалам и лазит по деревьям. Эту кошку сразу можно узнать по короткому хвосту и кисточкам на ушах, которые делают ее слух еще лучше.