В Карпатах помітили євразійську рись

Ймовірно, хижак допомагає працівникам кордону виконувати їхню роботу ще краще. Про "патрулювання" твариною прикордонної території повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Пухнастий "умилянт" крокує своїм маршрутом поблизу кордону й не схвалює спроб його порушення,

– з гумором написали у повідомленні.

Рись "патрулює" кордон: дивіться відео

Нагадаємо, раніше прикордонники вже помічали рись на цих територіях. Вони радили всім охочим незаконно перетнути кордон не скоювати таких спроб, адже можна опинитися у пащі дикого звіра, а не за парканом.

Що треба знати про рись?

Рись – рід хижих ссавців з родини котячих. Він містить 4 сучасні види, поширені в Євразії та Північній Америці.

Вони характеризуються тим, що їхні вуха увінчані пучком чорного волосся, а тіла з коротким хвостом і довгими ногами. Євразійська рись є найбільшою зі всіх рисей, довжина тіла від 76 до 110 сантиметрів і 70 сантиметрів у загривку. Самці частіше важать від 18 – 26 кілограмів (інколи до 32 кілограмів), самки важать в середньому 18 кілограмів.

Існує безліч варіантів забарвлення рисі, залежних від географічного району – від рудувато-бурого до палево-димчастого, з більш-менш вираженою плямистістю на спині, боках і лапах. В Карпатах помітили рись / Фото Wikipedia.org