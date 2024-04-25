Зооактивісти докладають зусиль для привернення уваги до проблеми неконтрольованого розведення тварин, що призводить до загибелі численних тварин, яким бракує притулку та догляду. Відповідне відео про запуск котячого порносайту оприлюднили в Інстаграмі.

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В Україні анонсували перший порносайт для котів

Ведучий і співак Володимир Дантес та українська порноактриса Юлія Сенюк, також відома як Джозефіна Джексон, були акторами дубляжу у скандальному "котячому порноролику".

Ідея незвична, але чи потрібні котам гаряченькі відео? Чи мріють вони знайти пару на все життя, народити кошенят і відчути радість батьківства? Не беремося вгадувати, про що мріють коти,

— зазначили зоозахисники.

Жартівливе оголошення UAnimals: дивіться відео

Вони наголосили, що натомість коти:

не мають народжувати малюків на вулиці;

не мають помирати ще малими в прифронтових областях;

не мають гинути без прихистку та людської турботи;

не мають безконтрольно розмножуватися без шансу на життя.

В організації наголосили, що, очевидно, котам не потрібне доросле кіно, але їм на 100% потрібна наша допомога. UAnimals закликали людей бути свідомими: прихистити тварину з вулиці та підтримати місію стерилізації у прифронтових областях.