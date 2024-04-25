Зооактивисты прилагают усилия для привлечения внимания к проблеме неконтролируемого разведения животных, что приводит к гибели многочисленных животных, которым не хватает приюта и ухода. Соответствующее видео о запуске кошачьего порносайта обнародовали в Инстаграме.

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В Украине анонсировали первый порносайт для котов

Ведущий и певец Владимир Дантес и украинская порноактриса Юлия Сенюк, также известная как Джозефина Джексон, были актерами дубляжа в скандальном "кошачьем порноролике".

Идея необычная, но нужны ли котам горяченькие видео? Мечтают ли они найти пару на всю жизнь, родить котят и почувствовать радость отцовства? Не беремся угадывать, о чем мечтают коты,

– отметили зоозащитники.

Шуточное объявление UAnimals: смотрите видео

Они отметили, что взамен коты:

не должны рожать малышей на улице;

не должны умирать еще малыми в прифронтовых областях;

не должны погибать без приюта и человеческой заботы;

не должны бесконтрольно размножаться без шанса на жизнь.

В организации отметили, что, очевидно, котам не нужно взрослое кино, но им на 100% нужна наша помощь. UAnimals призвали людей быть сознательными: приютить животное с улицы и поддержать миссию стерилизации в прифронтовых областях.