Слоненку было всего 4 – 5 месяцев. К счастью, все закончилось хорошо – мать и малыш воссоединились. Этот момент удалось зафиксировать, и кадр заставит всплакнуть каждого!

Смотрите также Настоящие гиганты: женщина вырастила 70-килограммовых собак, которых часто путают с медведями

Мать и малыш воссоединились

Слоненок, который был отделен от своей матери и остального стада в парке дикой природы в Тамил Наду, на юге Индии, был воссоединен с ними представителями парка.

Аэрофотосъемка, сделанная официальными лицами, показывает, как мать и теленок дремлют на небольшом склоне, а ребенок лежит в груди матери.

Отделившийся от стада слоненок воссоединился с мамочкой / Фото Tamil Nadu Forest Department

Обычно стадо не трогается дальше, когда исчезает теленок, но в этом случае и мать, и стадо прошли примерно 4 километра.

По большей части стадо удаляется, но меньшая группа бродит вокруг, чтобы найти пропавшего слоненка. Но иногда стадо, особенно если это территория, где происходит конфликт между животными и людьми, удаляется ради безопасности,

– говорит исполнительный директор Wildlife SOS.

Когда слоненок был найден, через день после того, как его отлучили, использовали дроны, чтобы найти стадо.

Перед тем, как отвести слоненка в стадо, лесничие выкупали его и обмазали грязью, чтобы не было человеческих запахов. Это значит, что мать и другие члены будут приветствовать возвращение слоненка, и это уменьшит их беспокойство по поводу любого отражения человека.

Затем слоненка положили в грузовик, чтобы отвезти на встречу. Сотрудников попросили понаблюдать за матерью и детенышем еще несколько дней, и так они увидели, как те спокойно дремлют.

Слоны крайне изобретательны в решении головоломок.

Слоны, известные своим интеллектом и сложной социальной структурой, могут иметь уровень самоодомашнивания, подобный наблюдаемому у людей и бонобо. В новом исследовании ученые, изучающие диких азиатских слонов в заповеднике, обнаружили, что некоторые из них гораздо более изобретательны в решении головоломок, содержащих лакомство, чем другие.

"Самая печальная слониха" умерла

Почти всю свою непродолжительную жизнь слониха Мали прожила в одиночестве в вольере манильского зоопарка. Организации по защите животных не раз пытались добиться для нее справедливости и свободы, но ничего не вышло.

В результате зоозащитники прозвали слониху Мали "самым печальным слоном в мире". К сожалению, в конце ноября стало известно о ее смерти – она умерла, не дожив до своего 50-летия.